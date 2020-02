Aylar Lie skuffet og sint over Petter Northugs biografi

– Det var ingen forespørsel om korrektur. Boka var ferdig trykt og sendt ut. Jeg fikk servert informasjon som jeg verken kunne kommentere eller gjøre noe med, sa Aylar Lie (35) da hun forklarte seg i Oslo tingrett mandag formiddag.

– Jeg var utrolig skuffet og sint på Petter, sa hun og siktet til noen setninger i biografien, hvor Petter Northug (34) kommer inn på den tidligere glamourmodellen han hadde et forhold til på starten av 2010-tallet.

Mandag morgen møttes de to igjen – i rettssal 369 i Oslo tingrett. De vekslet tilsynelatende ingen ord og knapt blikk fra hver sin side av salen. Northug deler benken med Strawberry Publishing.

Lie krever at Northug og forlaget skal holdes solidarisk ansvarlig for krenkelse av hennes privatliv.

Hvis hun vinner fram med erstatningskravet om 100.000 kroner, vil hun donere pengene til dyrevernorganisasjonen Noah. Hun hevder saken ikke dreier seg om muligheten til å berike seg selv, men om å få form for oppreisning etter å ha fått detaljer fra den innerste private sfæren publisert i boka til Norges kanskje største skistjerne gjennom tidene.

– Jeg er profesjonell pokerspiller og livnærer meg av å reise rundt og spille poker. Kravet er symbolsk fordi jeg føler meg veldig urettferdig behandlet, sa Lie.

Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug. Mandag møtes de i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Hevder Lie godkjente

«Min historie – Northug» lå øverst på bestselgerlisten for generell litteratur i sju uker etter at den ble gitt høsten 2018. Opplysningene som er tema i retten ble slettet fra senere opplag av boka – etter at Lie hadde krevd boka stanset og truet med å forfølge saken juridisk.

Northug selv hevdet på sin side at ikke var noe poeng for ham at opplysningene skulle bli en del av biografien, og uttrykte forståelse for hennes reaksjon da han ga retten en ordknapp forklaring.

Han hevdet han ikke hadde lest boka generelt, eller avsnittene som omhandlet forholdet til Lie spesielt. Forfatter Jonas Forsang fikk først og fremst sitt stoff gjennom åtte-ti samtaler med Northug, mens tematikken som er sentralt for retten var bare tema i kanskje ett minutt, forklarte Northug. Han hevdet han ikke var opptatt av at de skulle inn i boka og at han heller ikke tok spesielt notis av det da de ble omtalt av Lie selv i Det Nye i 2012.

Men da boka kom, var sikkert «snadder for pressen», mente han.

– Når mediene får utdelt en sånn bok, er de ute etter å skrive ting som skaper overskrifter. Og det fikk de tydeligvis her. Men dette var ikke noe tema mellom meg og forlaget, sa Northug.

Advokat: – Usympatisk

– Søksmålet er ment å skulle sette press på Petter Northug og skandalisere ham, basert på det vi har hørt og sett i dag. Det er et særdeles lite sympatisk trekk ved denne saken, sa advokat Halvard Helle til han holdt sin prosedyre for retten.

Han poengterte at opplysningene som framkom i førsteopplaget av boka, er opplysninger som Lie selv har utlagt relativt bredt i Det Nye-artikkelen. Han hevdet også at hun hadde gitt sin godkjenning til at de kunne brukes ved ikke å komme med motforestillinger da hun ble kontaktet på epost av forlaget bare dager før boka skulle lanseres.

– Høyesterett har fastslått at hvis det foreligger samtykke, så foreligger det ingen krenkelse, sa han.

Men epostkorrespondansen innebærer ikke noen form for aksept eller samtykke til offentliggjøring, og Høyesterett har poengtert at et samtykke skal være tydelig og uttrykkelig for at det skal være straffriende, framholdt advokat John Christian Elden.

– Hun får beskjed om at det er trykt en bok, og at hun kan få den tilsendt i posten. Det foreligger ikke noe spørsmål om samtykke eller noe til gjennomlesning. Hun har heller ikke fått anledning til å gi sitt tilsvar, sa Elden.