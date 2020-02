E6 åpnet etter dødsulykken ved Snåsa

Over tolv timer etter at to lastebiler frontkolliderte ved Hammer i Trøndelag søndag, kunne Vegvesenet åpne E6 klokka 1.41 natt til mandag. De to sjåførene omkom i ulykken.

Det voldsomme sammenstøtet inntraff i 10.45-tiden søndag. E6 ble stengt ved Hammersaunet mellom Steinkjer og Grong.

Bil kjørte i fjellveggen i Vikersund

Føreren av en bil er fraktet til sykehus med lettere skader etter å ha kjørt i fjellveggen på riksvei 35 i Vikersund i Modum natt til mandag. Politiet varslet om ulykken 1.45 og sier til NTB at fører var alene i bilen.

Veien er stengt ved ulykkesstedet, og trafikanter blir omdirigert gjennom Vikersund sentrum.

Børser i Asia raste etter virusfrykt

Både Shanghai og Shenzhen falt nesten 9 prosent ved åpning mandag som følge av økende frykt for at Wuhan-viruset vil dempe global vekst i økonomien.

Børsene i Tokyo startet også uka i minus i påvente av børsreaksjonene i Kina og globalt, med Nikkei-indeksen ned 1,64 prosent ved åpning, mens den bredere Topix-indeksen falt 1,52 prosent mandag.

Koalaer funnet døde i Australia

Titalls koalaer er blitt avlivet og rundt 80 er blitt behandlet for skader etter skoghogst i en eukalyptusplantasje i delstaten Victoria i Australia.

Miljøetaten i delstaten etterforsker det de kaller en «veldig urovekkende hendelse» i en eukalyptusplantasje nær byen Portland der innbyggere meldte fra at de så døde koalaer som har blitt samlet sammen i hauger de siste dagene.

500 stengt inne etter jordras i Canada

Rundt 500 turister er stengt inne på et skihotell vest i Canada etter at et jordras ødela veien til anlegget søndag. De kommer seg ikke hjem før om flere dager.

Kraftig regnvær utløste jordraset som ødela omtrent 1 kilometer av den eneste ankomstveien til Sasquatch Mountain Resort.