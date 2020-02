Rettssak om spionrekruttering

Ølen Betong Gruppen mener norsk E-tjeneste og PSTs vervingsforsøk av ansatte ved en betongfabrikk i Murmansk skapte store problemer for bedriften.

De krever minimum 136 millioner kroner i erstatning av staten. Frode Berg og Jonas Gahr Støre er innkalt som vitner. Det er satt av fem dager til rettssaken i Oslo tingrett.

Sak mellom Aylar Lie og Petter Northug starter

Aylar Lie krever 100.000 kroner etter å ha fått private opplysninger om seg gjengitt i biografien til skistjernen Petter Northug.

Saken behandles i Oslo tingrett. Northug (34) og Strawberry Publishing, som har overtatt daværende utgiver Pilar forlag, blir sammen avkrevd erstatning for å ha krenket privatlivets fred.

Britene endrer systemet etter knivstikking

Statsminister Boris Johnson sier at britiske myndigheter mandag vil kunngjøre planer for omfattende endringer i systemet som håndterer domfelte terrorister løslatt fra fengsel, etter knivstikkingen i London søndag.

Det er ikke kjent hva planene vil innebære.

Det første primærvalget i USA

Iowa er den første delstaten som skal velge hvilke presidentkandidater de vil støtte.

Både Demokratene og Republikanerne åpner sesongen her, og markerer dermed starten på en lang rekke caucus (folkemøter) og primærvalg fram mot partienes landsmøter til sommeren.

Virus-rammede Kina med tiltak

Mandag pumper regjeringen i Kina 1.600 milliarder kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien. Til tross for kunnskap om dette, raste børsen ved åpning mandag.

Mandag åpner også et feltsykehus som er bygget på kort tid for å behandle pasienter med coronaviruset i den isolerte millionbyen Wuhan.