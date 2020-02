Forskere har ikke funnet noe galt i Resetts etikk

Resett-redaktør Helge Lurås er tilfreds med at forskere har konkludert med at nettstedet ikke brøt pressens etiske regelverk i løpet av de to ukene de undersøkte både artikler og leserkommentarer i 2018 og 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix