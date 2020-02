Airbnb-inntekter økte med 30 prosent i fjor

Det er en analyse som byrået Capa har utført som viser at inntektene fra Airbnb økte fra om lag 2 milliarder i 2018 til 2,7 milliarder i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Nesten 31.000 personer leier ut via Airbnb i Norge og medianinntekten ligger på 44.000 kroner.

Fra i år blir inntekter som boligeiere har av å drive korttidsutleie, skattbart. Airbnb har godtatt at de skal sende en rapport om hver enkelt utleier til norske skattemyndigheter. Analysen fra Capa viser at staten kunne fått 450 millioner kroner i skatt, dersom utleiere skulle skattet av fjorårets inntekter. Halvparten av dette ville gått til kommunene.

Den økte bruken av Airbnb ser likevel ikke ut til å ramme hotellene, skriver DN som anslår at hotellene ligger an til å få en vekst i antall overnattinger på 5,2 prosent for 2019 og en losjiomsetning på 15,5 milliarder kroner. Dette inkluderer ikke moms, frokost eller andre inntekter fra mat, drikke, utleie av konferansefasiliteter og lignende.