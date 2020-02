To personer omkom i kollisjon

Politiet fikk melding om ulykken mellom to lastebiler på E6 ved Hammer i Snåsa kommune ved 10.40-tiden søndag formiddag.

En av lastebilene står i brann.

Overfor VG bekrefter politiet at to personer er omkommet. En tredje person er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

– En personbil var involvert i ulykken, men det er uklart hvilken rolle den har hatt og om personen satt i personbilen eller var passasjer i en av lastebilene, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

En av de omkomne er utenlandsk statsborger. Den andre er hjemmehørende i Steinkjer kommune. Vedkommendes pårørende er varslet, opplyser politiet til NTB.

– Det er ingenting som tilsier at det er spesielt utfordrende kjøreforhold på stedet, legger Brandmo til.

Krimteknikkere og havarikommisjonen er også på vei til ulykkesstedet, opplyser politiet overfor Adressa.

Veien vil bli holdt stengt over et lengre tidsrom. Det er omkjøring via fylkesvei 763 Sørsidevegen eller fylkesvei 17, opplyser Vegtrafikksentralen.