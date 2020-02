Mann til sykehus med stikkskader i Oslo

En mann ble sent lørdag kveld fraktet til Ullevål sykehus i Oslo med stikkskader i ansiktet og i lysken. Mannen ringte selv etter ambulanse etter at han hadde kommet ned på perrongen ved Linderud T-banestasjon. Det er uklart hvor åstedet for knivstikkingen var, og politiet etterforsker saken.

Gresshoppeinvasjon i Pakistan

Pakistanske myndigheter erklærer krisetilstand for å bekjempe en invasjon av gresshopper som truer landets matsikkerhet. Gresshoppene kom til Pakistan fra Iran i juni og har allerede rammet avlingene av bomull, hvete og mais i store områder i den sørvestlige delen av landet.

Første Wuhan-dødsfall utenfor Kina

Det første dødsfallet av Wuhan-viruset utenfor Kina er registrert på Filippinene.

Den døde var en 44 år gammel kinesisk mann fra Wuhan som ble lagt inn på sykehus 25. januar med symptomer på Wuhan-viruset, og som etter hvert utviklet lungebetennelse.

45 flere døde av Wuhan-viruset

Antall døde av det nye coronaviruset i Kina har lørdag steget til 304 etter at myndighetene i Hubei-provinsen meldte om ytterligere 45 dødsfall og 2.590 nye tilfeller av smittede personer.

Det totale antallet smittede i Kina er nå 14.380 personer.

Sviende tap for Minnesota Wild

Mats Zuccarello sto for det eneste målet Minnesota Wild fikk da de gikk på et sviende 6–1 tap i møte med Boston Bruins på hjemmebane lørdag.

Scoringen er Zuccarellos 14. mål i NHL denne sesongen og det 128. totalt i karrieren.