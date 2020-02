Mann tiltalt for grov voldekt

Den grove voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd i Alta i mai i fjor. Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Hendelsen skal ifølge tiltalen ha foregått i løpet av en hel natt. Tiltalen beskriver hvordan mannen surret en metallkjetting rundt halsen på kvinnen, festet kjettingen til veggen, før han så klippet av henne klærne, puttet en sokk i munnen og surret tape rundt hodet hennes.

Deretter voldtok han henne i timevis, og han brant også sigaretter flere steder på kroppen hennes, ifølge tiltalen, som også beskriver hvordan mannen filmet deler av hendelsen.

Han er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne i 2006. Han holdt ifølge tiltalen kvinnen fast, helte sprit over henne og forsøkte å tenne på henne. Også denne voldtekten skal ifølge tiltalen ha pågått over flere timer.

Mannen er også tiltalt for en rekke andre forhold, deriblant mishandling av sin egen hund.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

– Vi har ingen kommentarer til tiltalebeslutningen nå. Tiltalte vil avgi sin forklaring til tingretten når saken kommer opp der, sier mannens forsvarer, advokat Per Zimmer til TV 2.

Saken kommer opp i retten i juni.