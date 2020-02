Mæland lover kamp mot overgriperne

– Alt er ikke like viktig. Jeg mener det aller viktigste er å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier Mæland til VG.

Hun viser til at tradisjonell kriminalitet har gått ned med 35 prosent, men at tallet på anmeldelser om overgrep mot barn ha økt med 160 prosent.

– Det er bra at flere saker avdekkes. Men jeg leser også ut av tallene at vi i mange år ikke har greid å avdekke og forebygge kriminalitet og overgrep mot barn. Det må vi gjøre, sier justisministeren.

I en kronikk i samme avis skriver Mæland at regjeringen skal sørge for at politiet har det det trenger for å ta overgripere. Hun peker samtidig på at politireformen allerede har styrket politiets forutsetninger for å gjøre nettopp det.

Mæland sier at hun vil komme tilbake med konkrete tiltak for hvordan overgriperne skal stanses.