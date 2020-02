Evakuering etter ras i Enebakk – også trøbbel for busser

Raset, som gikk natt til lørdag, er om lag 150 meter bredt og gikk like ved en bussgarasje. Det er ikke meldt om skader på personer eller bygninger.

– Vi har patruljer på stedet for å sikre at ingen bryter sperringen og for å sikre rasstedet, sa operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Området blir lørdag undersøkt av geologer og ved hjelp av droner. Politiet har nedlagt forbud mot andre droner i området inntil videre. Fylkesvei 120 er stengt nord og sør for rasstedet.

Bussgarasjen tilhører Vy, ifølge Romerikes Blad.

– Garasjen vår er stengt, og vi får derfor ikke ut bussene våre. Derfor vil det nok bli en del innstillinger, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Dette rammer ifølge Romerikes Blad rutene mellom Enebakk og Lillestrøm, samt mellom Enebakk og Oslo.