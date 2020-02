Isdannelse på fly var trolig årsak til nestenulykke på Gardermoen

Nestenulykken skjedde i forbindelse med takeoff fra Gardermoen. Et privatfly hadde nettopp tatt av og klatret til en høyde på rundt 420 meter da nesen plutselig pekte nedover.

For å gjenvinne kontroll og hindre at flyet kolliderte med bakken trakk pilotene hardt i spakene. Dette gjorde at flyet ble utsatt for store G-krefter som igjen påførte flyet betydelige strukturelle skader. Flyet befant seg bare 50 meter over bakken da pilotene gjenvant kontroll.

Havarikommisjonen for transport mener en sannsynlig forklaring på flyets plutselige stup er at flyet steilet som følge av ising.