Norge risikerer «no deal» til nyttår: – Tid er en kritisk faktor

Storbritannias exit fra EU betyr at britene må forhandle fram en egen frihandelsavtale med Norge. Og den frihandelsavtalen må være på plass innen nyttår. Da utløper nemlig overgangsordningene som EU og Storbritannia er blitt enige om, og som Norge har koblet seg på.

Tida er knapp, konstaterer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V). De er åpne på at det nå haster med å komme i gang med forhandlingene.

– Tid er en kritisk faktor, for vi må også ha det igjennom i Stortinget, sier Nybø.

Hun forklarer at avtalen i praksis må være klar en god stund før nyttår, slik at både Stortinget og Parlamentet rekker å få ratifisert den i tide.

Plan B

I verste fall risikerer Norge å stå uten avtale når nyttår kommer.

– Vi forbereder oss også på det scenarioet. Men det er ikke det vi jobber for, sier Nybø.

Helt tomhendt står Norge likevel ikke. Eriksen Søreide påpeker at Norge og Storbritannia allerede har en «no deal»-avtale fra mars 2019 liggende i skuffen. Den ble forhandlet fram som en forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU uten enighet om de overgangsordningene som nå er på plass.

– Vi har fortsatt «no deal»-avtalene våre i bakhånd, sier Eriksen Søreide til NTB.

– Hvis vi kommer til en situasjon der overgangsperioden er over og vi ikke har fått på plass nye avtaler, så kan disse bli aktuelle igjen, sier hun.

Godt forberedt

De to statsrådene forsikrer om at Norge er godt forberedt. En forhandlingsdelegasjon ledet av den rutinerte diplomaten Atle Leikvoll er allerede på plass, og regjeringen har vedtatt et sett med overordnede retningslinjer for forhandlingene.

Etter hvert vil også et mer detaljert forhandlingsmandat bli vedtatt. Men forhandlingsstart kommer ikke til å bli forsinket av dette, understreker Eriksen Søreide.

– Vi er klare når britene er klare, sier hun.

Så langt er det ikke satt noen konkret dato for forhandlingsstart.

Tjenestehandel bekymrer

Storbritannia er i dag det enkeltlandet Norge eksporterer mest varer og tjenester til. Vareeksporten fra Norge til Storbritannia lå i 2019 på 181 milliarder kroner, mens tjenesteeksporten lå på 38 milliarder kroner.

I forhandlingene som nå er i vente, er det spesielt tjenestehandelen som bekymrer.

– Tjenesteområdet har en sterk tilknytning til fri bevegelse av personer. Det er det som har vært utfordringen for britene. Det betyr at de ikke har forhandlet tjenesteavtaler med noen. Heller ikke med oss, sier Eriksen Søreide.

Et annet uavklart spørsmål er tilgang til britiske farvann for norske fiskere. Dette vil bli skilt ut i et separat forhandlingsløp.

Forhandlinger i kø

En annen bekymring har vært at Norge skal havne bak i køen av land som nå må forhandle fram nye avtaler med britene.

– På britisk side vil det være en stor utfordring med kapasitet. Det er det ingen tvil om, advarer Eriksen Søreide.

– De skal forhandle med EU, med Kina, med USA, med alle!