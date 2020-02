I forrige uke vant reinbeitedistriktet Girjas en knusende seier over svenske myndigheter. De fikk tilbake retten til å forvalte jakt- og fiskerettigheter i området som også strekker seg inn på norsk side av grensen.

– Vi snakker nå med lokale jegere, men det er for tidlig å si noe om hvilke løsninger som blir valgt, sier Matti Berg, som leder Girjas sameby, til ABC Nyheter.

En svensk sameby kan i store trekk sammenlignes med et reinbeitedistrikt i Norge. Girjas strekker seg fra tidligere Ballangen kommune på norsk side av grensen, og forbi tettstedet Gällivarre i Norrbotten.

– Dommen vil ikke strekke seg inn over på norsk side, ellers ville vi vel hatt et diplomatisk problem, sier Berg.

– Sverige må rydde opp



Den norske sametingspresidenten Aili Keskitalo håper den svenske høyesterettsdommen vil føre til at Sverige og Finland ratifiserer ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Samtidig tror hun dommen vil kunne bli et referansedokument for norsk høyesterett.

– Men den vil nok ha større konsekvenser på svensk side. Det er andre områder som er i samme situasjon som Girjas, og det vil ikke overraske om de nå også vil prøve sine rettigheter, sier Keskitalo til ABC Nyheter.

Hun viser til at det er beslutninger om retten til forvaltningen av jakt- og fiskerettigheter fra 90-tallet. Da overtok den svenske staten ansvaret, og dette blir nå endret tilbake i reinbeitedsitriktet Girjas. Samtingspresidenten ber regjeringen rydde opp.

– Svenske myndigheter må finne frem til politiske løsninger som holder fremfor en rekke nye rettssaker. De må reversere de tidligere beslutningene, sier hun.

– De må kjenne sin besøkelsestid, deres egen høyesterett sier at de begikk et overgrep.

Utløste samehets



Etter dommen har det brutt ut en ny bølge med ondsinnet samehets i Sverige. Lederen for Girjas sameby, Matti Berg, sier at han personlig har blitt skånet for dette.

– Men ungdommen har vært utsatt og opplever dette på sosiale media. Det er et hardere klima, sier han.

På appen Jodel har det kommet en rekke hatmeldinger etter at Girjas sameby vant rettssaken mot staten, og disse har også blitt kommentert slik på mikrobloggen Twitter. Foto: twitter.com/ ABC Nyheter

– Når samer får sin rett, så utløser det et raseri mot samer generelt og reindrifta spesielt, sier Aili Keskitalo om de ondsinnede meldingene som blir spredd.

Også på dette området etterlyser hun innsats fra politiske myndigheter i Sverige.

– De må sikre politiske løsninger på disse følsomme spørsmålene. Samer som en minoritet skal ikke straffes for å hevde sin rett. Her må svenske myndigheter rydde opp.

– Hetsen er bekymringsverdig, men jeg er ikke overrasket. Også på norsk side har vi opplevd et tøft klima, men her har vi nylig fått en dom i Hålogaland lagmannsrett hvor en mann ble dømt for samehets, sier hun.

– Selv om man har ytringsfrihet så går det en grense, og man har et ansvar for å ikke krysse denne, minner sametingspresidenten om.

ABC Nyheter har ikke lykkes med å få en kommentar fra det svenske næringsdepartementet om saken. En henvendelse fra torsdag står fortsatt ubesvart.