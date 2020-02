Høyblokken skal tilbake til 1958-versjon – påbygg rives

I de opprinnelige planene for det nye regjeringskvartalet skulle Høyblokken bygges på med fire nye etasjer, pluss rehabilitering, til en pris på over 1 milliard kroner.

Statsministerens kontor (SMK) skal inn i den såkalte D-blokken, sammen med Utenriksdepartementet.

– Dette bygget ligger rett bak Møllergata 19, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til Aftenposten.

D-bygget er ett av tre bygg som ligger innenfor byggetrinn 1, og skal etter planen stå ferdig i 2024.

Den viktigste grunnen til at SMK ikke lenger skal ha kontorer i Høyblokken, er at det ikke ble vurdert som mulig å samlokalisere SMK og 22. juli-senteret, som blir liggende der det ligger i dag.

– Det at SMK ikke skal inn i Høyblokken, gjør det samtidig mulig å sette dette bygget tilbake til sin opprinnelige arkitektoniske form, slik det var da det sto ferdig i 1958. Det betyr at de to etasjene som ble bygget på i 1990, skal rives, sier Astrup.