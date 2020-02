Trussel mot skole i Møre og Romsdal – politiet ber elever gå på skolen som vanlig

Politiet meldte torsdag kveld klokken 23.10 at en skole hadde mottatt en trussel via et nettsted. Det er én av flere trusler som har kommet mot skoler i Møre og Romsdal i januar.

– Vi har hatt flere lignende saker den siste tiden, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han sier politiet har vurdert innholdet i trusselen torsdag og de mener at det er lite sannsynlig at den blir realisert. Innholdet i trusselen skal ha lik utforming som tidligere trusler.

Siden 14. januar har det kommet om lag 190 trusler mot norske skoler. Bare tirsdag kom det ifølge politiet inn elleve trusler om skoleskyting på landsbasis. Mange av truslene er fremsatt gjennom sosiale medier.

Det pågår etterforskning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak. Sørøst politidistrikt koordinerer etterforskningen og har fått støtte fra Kripos.

I Nordland var politiet på tirsdag på plass ved flere videregående skoler. Politiet i Møre og Romsdal vurderer nå hvilke tiltak de skal gjøre.

– For oss handler det om å skape trygghet. Skolen er kjent med hendelsen. Vi samarbeider om informasjon og om å opprettholde trygghet, sier Mork.

Politiet oppfordrer skolen til å fortsette normal drift og aktivitet fredag.