NRK følte ikke behov for å snakke med Fjordman før serien om 22. juli

I Kringkastingsrådet forklarte dramasjef Ivar Køhn hvorfor de ikke valgte å møte Peder Jensen, kjent som Fjordman, før den nye serien ble laget. Den sterkeste kritikken har kommet fra Jensen selv, i et innlegg i Aftenposten tirsdag, der han lurte på hvorfor NRK ikke har tatt kontakt. Han kalte det uetisk og uprofesjonelt.

Under etterforskningen av terrorhandlingene i 2011 ble Fjordman og hans skrifter framstilt som en av Anders Behring Breiviks inspirasjonskilder.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk fulgte opp spørsmålet og beskrev rollefiguren Mads Pettersen som «åpenbart modellert» etter Fjordman.

– Hadde det ikke også vært interessant å snakke med denne figuren? spurte Selbekk, etter at dramasjefen hadde gjort rede for et årelangt researcharbeid med over 100 dybdeintervjuer som bakgrunn for serien.

Helt klart en fiksjonell karakter

– Vi er helt klare på at dette er en fiksjonell karakter, sa Køhn.

– Men handlingene hans følger en del av Fjordmans handlinger. Det at han for eksempel lot seg intervjue av VG, er handlinger vi har blitt inspirert av i vår serie. Personen er en helt annen, forklarte han og understrekt at de hadde plassert ham blant mennesker i et oppdiktet miljø.

I serien er det Fredrik Høyer som spiller Mads Pettersen, mannen bak bloggen «Breidablikk». Han er ung og enslig, har et intenst blikk og kler seg ofte i mariusgenser.

Dramasjefen forklarte at Fjordman har gitt tydelig uttrykk for sine tanker i mediene, og at disse dermed har vært lettere tilgjengelige enn tankene til andre som trer fram gjennom de ulike karakterene i serien. Behovet for å ta kontakt var ikke til stede.

Bakteppe

Flere av Kringkastingsrådets medlemmer roste filmskaperne for å ha lagt så stor vekt på Fjordmans tankegods.

– Dette er bakteppet for det som skjedde, sa Tove Karoline Knutsen.

– Derfor er det kanskje særlig viktig at det kommer fram. Vi har kanskje skjøvet det litt under teppet fordi vi var så opptatt av forsoning.

Også rådsmedlem Bushra Isaq mente det var positivt at NRK har tatt hensyn til ideologi og tanker i tiden ved å la oss få møte en av dem som sto bak.

Prisbelønnet

NRKs serie om 22. juli har kostet 106 millioner kroner og har nå rundet 1.000.000 seere.

Hovedforfatter Sara Johnsen ble onsdag tildelt Nordisk Film & TV Fonds pris for beste TV-dramamanus. I sin begrunnelse skrev juryen blant annet at drama bør brukes fornuftig, spesielt når det gjelder framstilling av historier som er inspirert av virkelige hendelser.

Dramasjef i NRK fortalte i Kringkastingsrådet at mottakelsen har vært helt overveldende.

– Vi har fått lite med negative tilbakemeldinger. Den største er den som pågår akkurat nå, det at vi ikke varslet Fjordman før det ble sendt.

219 henvendelser til rådet

Kringkastingsrådet behandlet blant annet også dekningen av polekspedisjonen til Børge Ousland og Mike Horn, dekningen av nyheter fra Oslo og Viken og et nyhetsinnslag med kritikk mot Jehovas vitner.

Det kom inn totalt 2019 henvendelser før møtet.