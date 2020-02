Nordmenn evakueres fra Wuhan, men slipper karantene

– Vi har kontakt med et lite antall nordmenn. Sammen med andre europeiske land arbeides det for å legge til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som ønsker det, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad i UD til NTB.

Hvor mange det dreier seg om, ønsker ikke UD å opplyse om. De har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i området.

Oppfordrer til registrering

– Det er frivillig å registrere seg, så det gjør at vi ikke med sikkerhet kan si hvor mange det er som befinner i Kina, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Hun oppfordrer dem som er i landet, til å registrere seg på Reiseregistrering.no . Folk bes også om å ta kontakt med reiseoperatørene sine, ettersom en rekke flyselskap har innstilt avgangene til og fra Kina. Reisende nordmenn i Kina som har spørsmål, kan også ta kontakt med ambassaden i Beijing eller UDs operative senter.

Regnes som friske

Nordmennene som hentes, har ikke symptomer på viruset, opplyser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

I motsetning til amerikanerne og sørkoreanerne som er evakuert, slipper de karantene når de kommer hjem. Dette er friske mennesker, understreker han.

– Opplegget for folk som kommer seg hjem på egen hånd, er at de skal fortsette livet sitt og kontakte helsetjenesten hvis de får symptomer som feber, hoste eller tungpustethet, sier overlegen.

I Kina har over 7.700 mennesker testet positivt for Wuhan-viruset, mens det er påvist et mindre antall smittetilfeller i en rekke andre land. I Europa er viruset påvist i Tyskland, Frankrike og Finland.

VIDEO: Frykter at minst 9.000 er smittet av Wuhan-viruset