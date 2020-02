Skoleansatt dømt for sex med elever

Straffen er i tråd med aktors påstand.

Den tidligere skoleansatte mannen er i tillegg dømt til å betale oppreisning på 60.000 og 90.000 kroner til to av de fornærmede, skriver Avisa Nordland.

Mannen nektet for å ha hatt seksuell omgang med de tre elevene.

– Min klient er skuffet, både over at han ble domfelt og over straffens lengde. Han vil ta stilling til ankespørsmålet innen fristens utløp, sier mannens forsvarer, advokat Charlotte Ringkjøb. Ankefristen utløper om to uker.