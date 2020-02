Skreiprisene faller noe etter uvær i starten av lofotfisket

Snittpris til fisker hittil i år er 37,2 kroner for sløyd skrei uten hode, opplyser avdelingsdirektør for omsetning, Charles A. Aas, i Norges Råfisklag til NTB.

På samme tid i fjor var snittprisen 31,26 kroner.

Den siste uka har prisen gått noe ned, men i de foregående ukene av skreifisket har det vært priser på opp mot 40 og 50 kroner kiloen på enkeltleveranser.

Brekkpunkt

– Det har vært veldig høye priser, men nå er vi ved et lite brekkpunkt som har med tilførselen til markedet å gjøre. Grunnen til de ekstraordinære prisene er at det har vært mye dårlig vær og god etterspørsel etter skrei i Europa, sier Aas til NTB.

– Når båtene kommer seg ut, er det faktisk mer fisk enn i fjor og god tilgjengelighet, fortsetter han.

Torsdag var det fisket 14.000 tonn skrei med en verdi på til sammen 340 millioner kroner. Mengden fisk er lavere, men verdien av fisken noe høyere enn på samme tid i fjor. Råfisklaget regner med at det også i år vil bli fisket skrei for godt over milliarden.

Dårlig vær

Det utfordrende været som gjorde det vanskelig for båtene å komme seg ut i starten av fisket, har nå snudd.

Været har også ført til at trailere har stått fast på fjelloverganger, noe som har ført til problemer med logistikken.

– Det er ikke bra, verken for kunde eller selger, og det har vært en utfordring hittil i sesongen.

Skreifisket foregår mellom januar og april på bankene i Vestfjorden, på bankene fra Vest-Finnmark til Vesterålsbankene og langs Egga fra Stad og nordover. Skreifisket i Vestfjorden kalles lofotfiske.

Skrei er torsk som hver vinter og vår kommer svømmende fra Barentshavet for å gyte langs norskekysten.