Pollestad: Ingen utsettelse av pelsdyrforslag

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om «full erstatning» for pelsdyrbøndene. Avgivelsesfristen er 4. februar, og saken skal debatteres i salen 11. februar.

Imidlertid har det blitt ny bevegelse i saken etter at Fremskrittspartiet sist uke forlot regjeringen. Partiet er nemlig enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i at kompensasjonen som regjeringen har tilbudt pelsdyrbøndene, er for dårlig. Sammen har de tre partiene flertall på Stortinget.

– Jeg opplever at det er en felles forståelse av at kompensasjonsordningen må forbedres kraftig. Det opplever jeg at alle tre partiene er samstemte om, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Det må bli en betydelig forbedring av det som ligger der i dag. Det vil selvsagt bli en kostbar affære, men når staten har vedtatt noe så spesielt som å forby en næring, er det bare rett og rimelig at det blir staten som tar regningen, sier han.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.