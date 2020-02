Ap ber Solberg bla opp for å kutte ferjepriser

– Resultatet av den politikken regjeringen fører, er en oppskrift på å bygge motstand mot det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

– Ved å sende strømregningen for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkningen skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, mener han.

Forslaget ble lagt fram for Stortinget torsdag, men fikk ikke flertall.

Medieoppslag har de siste ukene vist at dagpendlere og familier som er avhengige av ferjetilbud, risikerer mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår. I Nordland og Møre og Romsdal har det vært protester mot prishoppet, og Nordland droppet nylig økningen.

– Takstene må ned, rett og slett, sier Skjærans nestlederkollega i Ap, Hadia Tajik, til NTB.

«Ferjeopprør»

Ap krever nå at regjeringen legger fram et forslag om midler til fylkeskommunene for å redusere ferjetakstene og «sikre overgang til lav-/nullutslippsferjer på en måte som ikke belaster alminnelig reisendes utgifter.»

– Det har pågått et ferjeopprør i ukes- og månedsvis, der helt vanlige familier er blitt påført en ganske stor økning i utgifter som de er nødt til å ha, fordi de må ta ferje for å pendle til jobben, dra på skole eller fritidsaktiviteter, sier Tajik.

Hun mener regjeringen så langt bare har toet sine hender og bedt fylkene ordne opp selv.

– Men realiteten er at regjeringen har gitt fylkeskommunene for lite penger til å drifte sine oppgaver og til å legge om til lav- og nullutslippsferjer.

– Ikke gode nok rammer

Tajik mener regjeringen ikke har satt fylkene i stand til å gjøre de investeringene som må til for å gjøre ferjeparken grønnere.

– Regjeringen mener dette er et fylkeskommunalt ansvar, og det er vel rødgrønt styre i flere av kystfylkene?

– Det ville vært lettere for fylkene å holde ferjetakstene nede hvis de hadde økonomiske rammer som gjorde det mulig for dem, sier Tajik, som viser til at Ap har lagt inn en halv milliard mer til fylkene enn regjeringen i sitt alternative budsjett, samt nesten 100 millioner mer til investeringer i elferjer.

Senterpartiet har allerede foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebilletter i forbindelse med revidert budsjett. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Partiet har også foreslått at staten fullt ut må ta merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og ferjetrafikk.

Solberg: – Urimelig

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun har stor forståelse for at folk opplever de høye ferjeprisene som urimelige.

– Men det er altså Ap og Sp som styrer samtlige av de fylkene som nå har trøbbel. Det er de som har valgt å sette opp prisen, sier hun.

Solberg viser til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til ferjer i fylkene og endret kostnadsnøkkelen.

– Det er basert på en beregning av det grunnlaget vi hadde da. Men jeg har sagt at vi kan gjøre nye beregninger, sier Solberg.