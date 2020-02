Stavanger-rederi etterforskes for beaching

Miljødirektoratet viser til at det ikke lov å eksportere skip til opphogging i India. Det ble heller ikke søkt om samtykke til eksporten av skipet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Miljødirektoratet mener derfor at skipets seilas til Alang i India har utgjort en ulovlig avfallseksport og har på bakgrunn av det anmeldt Teekay Shipping til politiet, sier Bjørn Bjørnstad til avisen. Han er avdelingsleder for tilsyn og areal i Miljødirektoratet.

Skipet ble i juni 2018 solgt til et panamaregistrert rederi, som like etter solgte det videre for opphogging i India. Deler av shippingnæringen sender skip til hogging på usertifiserte anlegg eller strender. Slik opphogging går også under navnet «beaching».

Tirsdag gjennomførte Sørvest politidistrikt og Økokrim en razzia hos Teekay Shipping Norway AS i Stavanger.

Økokrim sier at de ikke vet hva som skjedde med skipet etter at det ankom stranden i India. Etterforskningen gjelder selve eksporten og skal avdekke om det er snakk om ulovlig avfallseksport eller ikke.

Rederiet mener anklagene kan tilbakevises. Kommunikasjonsansvarlig Axel Wiedenmann i Teekay sier rederiet ble overrasket over ransakingen.

– Men vi har ingenting å skjule. Vi svarer på alle spørsmål etterforskerne har, sier Wiedenmann til Stavanger Aftenblad.

I fjor fikk Singapore-selskapet Wirana Shipping en bot på 7 millioner kroner av Økokrim for å ha forsøkt å smugle skipet Tide Carrier ut av Norge.