15 marinefartøy deltar i øvelser på Vestlandet

De utenlandske fartøyene kommer fra Nederland, Danmark, Frankrike og Tyskland, opplyser Forsvaret.

I øvelsene, som holdes uke 6 og uke 7, skal norske og utenlandske fartøy øve i kystnære områder, både innaskjærs og utaskjærs, på Vestlandet.

– På denne tiden hvert år samler vi fartøyer for å trene på vestkysten av Norge. Vi trener spesielt på antiubåtkrigføring, og våre ubåter får samtidig realistisk trening mot overflatefartøy. Den arenaen vi skaper her, er interessant for våre allierte, og vi ser derfor god deltakelse hvert år, sier Sjef Marinen, Rune Andersen.

Øvelsen TG 20–1 er en viktig del av utdanningen til ubåtsjefer og kalles gjerne «ubåtsjefskurset». Den har deltakere fra Norge og allierte nasjoner. Dynamic Guard er en Nato-øvelse hvor fartøy og fly øver på elektronisk krigføring. Øvelsen blir ledet av fregatten KNM Otto Sverdrup, som er flaggskip i Natos stående maritime styrke 1 (SNMG1).

