«Stjal» parkeringsplass – dro mann ut av bil og kalte ham «din svarte satan»

En 67 år gammel mann fra Stavanger måtte nylig møte i Jæren tingrett tiltalt for straffelovens paragraf 266.

Denne lyder på «for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en annen person eller på annen måte ha krenket en annens fred».

Hendelsen fant 19. januar i fjor klokken 15.45 på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes. Her satt 67-åringen i bilen sin og ventet på at det skulle bli en ledig parkeringsplass han kunne parkere bilen sin på.



Etter at han hadde ventet omkring ti minutter, så han at det ble en plass ledig som han sto i tur for å kunne overta.

Akkurat da kom en annen bil og kjørte opp på siden av 67-åringens bil, slik at han ble blokkert og ikke kunne kjøre fram til den ledige parkeringsplassen.

67-åringen og hans venninne, som satt i passasjersetet, prøvde å signalisere at parkeringsplassen som nettopp var blitt ledig, var deres.

Snek i køen

Mannen i den andre bilen reagerte ikke på henvendelsen, men kjørte selv fram og parkerte på plassen som 67-åringen hadde ventet på.

Da ble 67-åringen forbannet og reagerte sterkt på at den andre mannen hadde sneket i køen. Han gikk bort til stedet hvor mannen hadde parkert, åpnet døren på førersiden, tok tak i jakken til mannen og prøvde å få ham ut av bilen.

Mannen i bilen strittet imot og da han forsøkte å dra bildøren til seg, kalte 67-åringen ham for «din svarte satan».

Etter hvert fikk 67-åringen dratt mannen ut av bilen, og med hånden fortsatt festet i jakkekragen hans, utviklet det seg til et klammeri mellom dem hvor 67-åringens venninne, til slutt brøt inn og fikk skilt dem.

Svært provosert

67-åringen forklarte i retten at han ble svært provosert av opptredenen til mannen ved at han uten videre «stjal» den parkeringsplassen han i ti minutter hadde ventet på.

67-åringen erkjente også at han hadde dratt mannen ut av bilen og kommet med de aktuelle ukvemsordene.

67-åringen hevdet også i retten at den andre mannen sparket og slo etter at han var dratt ut av bilen, noe den andre mannen nekter for.

«Ut fra sakens omstendigheter er det ikke nødvendig for retten å ta nærmere stilling til om fornærmede sparket og slo slik tiltalte har hevdet. Retten kan ha forståelse for tiltaltes sinne og irritasjon over å ha mistet parkeringsplassen han hadde ventet lenge på», heter det i dommen.

Retten kom likevel til at det avgjørende i saken var at 67-åringen hadde erkjent at han hadde tatt tak i mannen og kommet med ukvemsordene.

I forbindelse med straffeutmålingen kom Jæren tingrett til at det var skjerpende at 67-åringen på offentlig sted går til fysisk angrep og kommer med ukvemsord som følge av uenighet om en parkeringsplass.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7000 kroner. I tillegg ble han dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.

(Artikkelen er først publisert av Roganytt/Dagsavisen)