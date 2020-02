Suksessregissør slakter norsk TV-humor: – Jeg er oppriktig engstelig

– Vi trenger norsk underholdning laget av nordmenn for nordmenn. Det er kultur- og identitetsskapende, sier Tore Ryen til Dagbladet. Her er han flankert av Sven Nordin og Nils Vogt under utdelingen av Årets Komipriser på Chat Noir i 2002. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix