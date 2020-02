Radartrøbbel satte flytrafikken nord for Røros ut av spill

Feilen oppsto i 11.30-tiden. Klokka 13.30 kunne Avinor fortelle at trafikken var i gang igjen.

– Det vil nok bli noen følgeforsinkelser utover dagen siden en del fly har stått på bakken en stund, men vi regner med at det vil normalisere seg utover kvelden, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.

Passasjerer blir bedt om å forholde seg til informasjon de får fra flyselskapene og ellers møte til oppsatt tid.

Utilgjengelig radarsystem

Leder for strategi og samfunnskontakt Erik Lødding i Avinor sier at det rett og slett var radarsystemet til flygelederne som var utilgjengelig en periode.

– Flygelederne fikk ikke opp radarbildet på skjermene sine. Derfor stengte man luftrommet for å ivareta sikkerheten, sier han.

Tilbakeblikk: Boeing 747: Flyet som endret verden feirer 50 år

– Ikke cyberangrep

Lødding forsikrer om at det aldri var noen fare for passasjerene. Foreløpig er det for tidlig å si hva feilen skyldes, men han avviser rykter om at de var rammet av et cyberangrep.

– Nå har vi fokus på å få flytrafikken i gang igjen, så vil vi bruke de neste dagene på å undersøke hva som har skjedd. Det er veldig sjelden at denne typen problemer oppstår, sier Lødding.

Han sier at ambulanseflyene fortsatt hadde mulighet til å gjennomføre akuttoppdrag mens problemene pågikk. Enkelte flyavganger tok også veien om Sverige og Finland for å komme fram..

Mirakuløs landing i Iran: Passasjerfly krasjlandet og skled ut på motorvei - alle overlevde