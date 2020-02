Cowboy-Laila: – Jeg skjøt min egen voldtektsmann

I et stort intervju med Se og Hør forteller den folkekjære artisten Laila Preikschas Nygjerdet, bedre kjent som Cowboy-Laila, for første gang om skuddene hjemme i huset på Løten i Innlandet.

– Jeg skjøt min egen voldtektsmann. Det er voldsomme saker. Det han gjorde mot meg var så grovt og grotesk at det ikke kan stå på trykk, sier hun.

Alt startet etter at hun en gang på starten av 80-tallet hadde en konsert i Hamar kretsfengsel. En innsatt tok kontakt etter fengselskonserten, og da han slapp ut skal Nygjerdet ha syntes så synd på mannen at hun inviterte ham hjem på et vennskapelig besøk.

– Jeg var helt kald

De tre årene som fulgte omtaler 76-åringen som et fysisk og psykisk terrorvelde.

Til Se og Hør sier Nygjerdet at hun ble voldtatt og drapstruet av mannen flere ganger.

Etter at han hadde sonet nok en dom, forsøkte han å bryte seg inn i huset hennes med en slegge.

– Jeg var helt kald. Ventet til han kom gjennom glasskår og knust treverk – og så skjøt jeg ham. Det første skuddet i foten enset han ikke. Ikke det andre heller. Det tredje satte jeg i magen hans, og da gikk han rett i bakken, en meter foran meg , sier hun til Se og Hør.

Mannen overlevde skuddene, men døde få måneder senere av en overdose. Nygjerdet ble aldri tiltalt for å ha løsnet skuddene. Skyteepisoden ble omtalt i lokalpressen den gangen det skjedde, men 76-åringen ble aldri navngitt.

Lang karriere



76-åringen har vært et kjent ansikt for mange siden hun slo gjennom som countryartist. I 1980 debuterte hun med albumet «Gi en liten blomst», før oppfølgeren «Purple Heart» kom ut åtte år senere.

I 2005 utga hun sitt siste album «Sigøyner-cowboy».

Hun er også kjent for sitt vennskap med Sven O. Høiby, faren til kronprinsesse Mette Marit.