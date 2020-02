EU-parlamentet stemmer over brexitavtalen



EU-parlamentet stemmer over brexitavtalen etter at EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen signerte den fem dager tidligere

De folkevalgte ventes å godkjenne utmeldingsavtalen med Storbritannia i en avstemning kl. 18. Før avstemmingen klokken 10 holder Brexitpartiets leder Nigel Farage pressekonferanse for å markere de britiske representantenes avskjed med parlamentet.

Røe Isaksen og Nav møter Riksadvokaten og Trygderetten



Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng har invitert Riksadvokaten og Trygderetten til et møte hvor de ønsker å drøfte hvordan informasjonsutvekslingen mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover.

Røe Isaksen har tatt over som arbeids- og sosialminister for Anniken Hauglie og må derfor også håndtere trygdeskandalen.

Frp diskuterer pelsdyrerstatning

Fremskrittspartiet skal onsdag diskutere hvor mye de mener pelsdyrbøndene bør få i erstatning.

Tirsdag uttalte landbrukspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen (Frp) til NTB at partiet går inn for at bøndene skal få full erstatning. Selv om temaet skal diskuteres onsdag, kan det trolig først ventes en avklaring torsdag ifølge Ørsal Johansen.

EU varsler strenge 5G-regler

EU vil ikke bannlyse den kinesiske telegiganten Huawei fra Europa, men varsler strenge begrensninger når 5G-nettet skal innføres.

Onsdag legger EU-kommisjonen fram sin anbefaling på en pressekonferanse. Unionen har vært under press fra USA om å stenge ute kinesiske Huawei som følge av spionasjefrykt.

City tar imot United

Manchester City tar imot byrivalen Manchester United i ligacupens andre semifinale. United får en svært vrien jobb med å ta seg til finalen. Laget ligger under 1-3 etter første oppgjør på hjemmebane og må slå City med minst to mål onsdag kveld.

Det er spilles også semifinaler i kvinnenes ligacup hvor Arsenal møter Manchester City og Manchester United møter Chelsea.