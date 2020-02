Forsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand

Advokat Nils Christian Nordhus har ikke kommentert kravene om at han og myndighetene må gå ut med opplysninger om helsetilstanden til femåringen siden pressekonferansen 19. januar. Gutten ble nylig hentet ut av Syria sammen med sin mor og lillesøster.

Nå tar Nordhus et kraftig oppgjør med dem står bak kravene. Forsvareren har også bitt seg merke i at jurister har framholdt overfor NRK at det er en viss juridisk åpning for å opplyse mer utfyllende om guttens tilstand.

Vil skjerme barna

– Helseopplysningene til en femåring skal selvsagt ikke tilflyte offentligheten. Middelmådige juridiske synspunkter og annen agitasjon i enkelte nettfora endrer ikke dette. Oppmerksomheten rundt dette vitner om at de ikke overskuer hva denne saken dreier seg om, sier Nordhus til NTB.

Han understreker at de myndighetene som trenger opplysninger om guttens helse, skal få dem, men hevder det er fare for at opplysningene kan misbrukes til å identifisere gutten og hans tre år gamle søster hvis de kommer ut. Skjerming av barna og ivaretakelsen av deres sikkerhet, både på kort og lang sikt, kommer foran alt, fastslår han.

– Det er ikke hensynet til moren som gjør at jeg ikke vil gå ut med opplysninger, men til barna, sier han.

Den 29 år gamle kvinnen ble pågrepet med en gang hun landet på Gardermoen 17. januar. Hun er siktet for deltakelse i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS i perioden 2013 til 2019. Hun er ikke siktet for på ha vært stridende under sitt opphold i Syria.

Gutten var «antatt syk»

Opplysninger om at gutten mest sannsynlig led av den livstruende sykdommen cystisk fibrose og ifølge Nordhus den entydige konklusjonen om at guttens liv var i fare, ble avgjørende for regjeringens beslutning i fjor høst om å hente moren og hennes to små barn ut av al-Hol-leiren. Representanter for regjeringen har sagt at gutten var «antatt syk».

Forbeholdet i formuleringen har fått flere på politisk hold til å stiller spørsmål ved beslutningsgrunnlaget.

Blant annet kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støre daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for å være «tilbakeholden med å beskrive realiteten i denne saken» da saken var tema for Debatten på NRK1.

– Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sa han.

Krever svar fra Søreide

Fremskrittspartiet konkluderte med at partiet ikke kunne sitte i regjeringen som besørget hjemhentingen av den lille familien. Daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etterlyste konkrete opplysninger om hvor syk gutten var.

Nå har Jon Helgheim (Frp) sendt brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hvor han ber henne redegjøre for hvilke undersøkelser som ble gjort før beslutningen om å hente familien hjem ble tatt. Han framholder at beslutningen utelukkende var basert på at gutten var alvorlig syk, og at det derfor har spesiell interesse om det var hold i påstandene.

– Jeg har forståelse for at saken engasjerer, men har ikke et ønske om å ta del i en politisk debatt om en femårings helsetilstand. Jeg håper alle har forståelse for at enhver offentliggjøring av opplysning om dette kan utsette ham for risiko for senere identifisering. Jeg er glad for at Frps statsråder, tilbake i oktober, ikke gjorde saken til et spørsmål om å være eller ikke være i regjering. At partiet i ettertid gjør storpolitikk av at dens egen regjering har reddet livet til to barn, har jeg ingen kommentarer til, sier han.