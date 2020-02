Bergenspolitikere kritisk til byrådslederens vurderinger

Mandag meddelte Linn Kristin Engø (Ap) at hun går av som skolebyråd i Bergen. Det skjedde etter at Høyre, Frp, FNB og SV varslet mistillit mot skolebyråden.

Valhammer mente det ikke var noen saklig grunn til mistilliten og svarte med å stille kabinettsspørsmål. Med Engø ute fortsetter nå mindretallsbyrådet med Ap, KrF, MDG og Venstre, fordi mistillitsforslaget formelt ikke blir fremmet.

Opposisjonsleder Harald Victor Hove (H) viser til at Valhammer selv sa at hele byrådet skulle gå dersom det var flertall for mistillit mot skole­byråden.

– Vi må erkjenne at byråds­lederen har sagt mye rart den siste uken. Nå tror jeg han må få tid til å rydde i sitt eget hode. Hans vurderinger har ikke akkurat truffet planken den siste tiden, sier Hove til Bergens Tidende.

Bakgrunnen er den såkalte Vigilo-saken, der det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Viglio som brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Verken SV, Høyre, Frp eller FNB kommer til å sende inn forslag om mistillit onsdag, men partiene omtaler Valhammars håndtering som spesiell, klønete og arrogant, skriver BT.

Byrådslederen selv omtaler kritikken som forutsigbar.