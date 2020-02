Kinesiske turister ber om å få bli i Norge

Det bekrefter UD overfor VG.

– Utbruddet av coronaviruset gjør ikke at kinesere som oppholder seg i Norge med ulike visum automatisk får forlenget disse, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) til avisen.

Han viser til at UD per nå kun fraråder å reise til Hubei-provinsen, ikke resten av Kina.

Natt til onsdag er nesten 6.000 mennesker registrert smittet, mens 132 mennesker er bekreftet døde som følge av Wuhan-viruset. Utbruddet startet på et marked i den kinesiske millionbyen.

I Kina har over 50 millioner mennesker i Hubei-provinsen nå begrenset bevegelsesfrihet for å hindre at viruset sprer seg. Det gjør at frykten øker hos kinesiske turister i Norge.

– Vi er redde for smitte. Vennene våre sier at vi ikke bør reise hjem. Og hvis vi reiser, kommer vi oss heller ikke dit vi bor. Vi må bli værende i Shanghai hvor vi ikke noe sted å bo. Det blir dyrt, sier Wenlong Zhang til Aftenposten.

Han besøker datteren i Oslo, men visumet går ut 6. februar, og datteren Hu har kjøpt returbilletter til dem 4. februar. Nå håper de på å få bli litt lenger.

En advokat har kontaktet justisdepartementet på vegne av familien og oppfordret familien til å søke om forlengelse. UDI viser til at kinesiske personer i Norge selv har ansvar for å komme seg tilbake innenfor visumfristen.