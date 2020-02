Støre om Trump-plan: Dette er ikke en avtale

Han viser i en uttalelse på Facebook til at Trump har omtalt sin plan som «århundrets avtale».

– Men dette er ikke en avtale. Den er ikke inngått mellom de to partene, israelere og palestinere. Det er en amerikansk plan utviklet i nær dialog med Israel, skriver Støre.

Han mener planen innfrir de viktigste kravene fra Israel, «som retten til å annektere okkupert land og beholde bosetningene som er oppført i strid med folkeretten.»

– Det er en diktert løsning til palestinerne, ifølge Støre.

– En avtale må ha legitimitet. Det har ikke denne planen. Det bør EU markere. Og det bør Norge være tydelige på i sine kommentarer, mener den tidligere utenriksministeren.

Søreide vil studere Trumps plan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kommentere innholdet i president Donald Trumps plan for fred mellom Israel og palestinerne.

– Det er opp til partene å avgjøre om dette forslaget kan være med på å danne grunnlag for å gjenoppta forhandlingene, sier Søreide i en kommentar.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Norge vil nå studere hva Trumps forslag innebærer, sier utenriksministeren.

Israel vil i henhold til planen kunne annektere bosetningene på den okkuperte Vestbredden, samt Jordandalen.

Søreide har tidligere slått fast at de israelske bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og et alvorlig hinder i arbeidet med å finne fram til en varig fredsløsning. Det samme har FNs sikkerhetsråd slått fast.

– Målet med Norges engasjement er å bidra til en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, sier hun.

– Hovedlinjene i det langvarige norske engasjementet for å bidra til en løsning på den israelsk-palestinske konflikten ligger fast, og reflekterer en bred internasjonal konsensus og FN-resolusjoner. Det samme gjør posisjonene våre når det gjelder de sentrale spørsmålene i konflikten, sier Søreide.

Palestinerne brøt kontakten med Trump-administrasjonen etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, og avviser planen som nå er lagt fram.

Navarsete: Trump-planen er et diktat



Donald Trumps plan for en fredsløsning mellom Israel og palestinerne er et diktat, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete.

– En fredsavtale som ikke er framforhandlet, er ingen fredsavtale, men et diktat som ikke kommer til å føre til fred, sier Navarsete til NTB.

– Det er ingen tvil om at annektering av de okkuperte områdene er i strid med folkeretten, sier hun.

Navarsete var selv på reise i de palestinske områdene i fjor vår og legger ikke skjul på at det gjorde inntrykk.

– Israel kan ikke holde fram med å undertrykke palestinerne slik de gjør. Skal det bli fred, må palestinerne få verdigheten tilbake, sier hun.

– Norge er et land som er særdeles opptatt av internasjonale kjøreregler og folkeretten, og jeg kan ikke se for meg at vi vil støtte opp om denne planen, sier hun.

Frp: Trump-planen en test på palestinernes fredsvilje

Christian Tybring-Gjedde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Donald Trumps plan for fred i Midtøsten er en test på om palestinerne ønsker fred, mener Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde.

– Avtalen er faktisk en mulighet og seier for begge parter. Den er samtidig en test for hvorvidt palestinerne virkelig ønsker fred og ikke evigvarende kamp mot Israels eksistens, sier han til NTB.

Trumps forslag til avtale gir palestinerne på sikt en mulighet til å bygge en egen stat, mener Tybring-Gjedde, som kaller planen «et kompromiss som sikrer begge parters historiske krav».

I henhold til Trump-planen får Israel beholde bosetningene de har etablert i strid med folkeretten i de okkuperte områdene, og landet får også annektere Jordandalen på Vestbredden.

Palestinerne har ikke vært involvert i arbeidet med planen og aviser den helt.

– Interessant å registrere at de palestinske selvstyremyndighetene ikke engang tok seg bryet med å delta i diskusjonene mellom USA og Israel, mener Tybring-Gjedde.

Frps utenrikspolitiske talsmann mener FN, EU og Norges krav om israelsk tilbaketrekning er urealistisk, og han tar avstand fra det han betegner som «retorikk som ikke fører noe sted».

– Hvor er støtten til en annen løsning enn den som alle vet aldri vil bli en realitet? Hvor er FN? Hvor er EU-landenes ledere? Hvor er vår egen utenriksminister, spør Tybring-Gjedde.

Tetzschner tviler på om Trump vil lykkes med sin plan

Høyres utenrikspolitiske talsmann Michael Tetzschner er usikker på om det ligger realistiske forventninger bak planen president Donald Trump la fram tirsdag.

Trumps plan åpner for israelsk annektering av Jordandalen og de ulovlige bosetningene på Vestbredden, noe som vil være i strid med vedtatte FN-resolusjoner.

– Spørsmålet er om den er utarbeidet med realistiske forventninger om at den kan føre fram, eller om den er ment å skulle gjøre inntrykk på et hjemlig publikum, sier Tetzschner til NTB.

USAs president Donald Trump står midt oppe i en riksrettssak, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon.

– Det gjøres nok innenrikspolitiske kalkulasjoner i begge land, sier Tetzschner.

At Trumps plan er utarbeidet uten palestinsk medvirkning, styrker ikke sjansen for at den lykkes, mener han.

– Man må få partene til å forhandle. Jeg har merket meg at planen også innebærer en betydelig amerikansk bistand til palestinerne, men om dette er tilstrekkelig til å utløse en ny dynamikk, gjenstår å se, sier Tetzschner.