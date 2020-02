Riksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria

Mannen, som i 2018 ble dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha deltatt i IS, kan ikke også dømmes for bortføring av kona og sine barn, melder NRK.

Kona og barna, som var i alderen ett til åtte år, ble holdt innesperret i et hus i IS-hovedstaden Raqqa i flere uker mens mannen trente sammen med IS etter å ha sluttet seg til ekstremistgruppa i 2014.

Det er et krav i straffeloven at en handling må være straffbar i Norge og det landet handlingen blir begått i. Riksadvokaten har ikke klart å finne ut om det han utsatte sin kone og barn for, er straffbart også i Syria.