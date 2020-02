Melding om eksplosjon viste seg å være fyrverkeri

Meldingen om saken kom ved 17-tiden mandag, og politiet ba folk holde seg unna til de hadde fått oversikt over situasjonen.

– Vi avventer noe foreløpig, siden vi ikke vet hva årsaken er. Vi har felles møteplass med politiet og ambulansene, uttalte Atle Rønning ved 110-sentralen, til Romerikes Blad.

Rundt en halvtime senere var situasjonen avklart.

– Et firma har destruert fyrverkeri i et steinbrudd i nærheten av nevnte gård. Dette er et firma som er godkjent for slikt. Det hadde vært et veldig høyt smell, og folk reagerte. Alt er nå under kontroll, og destrueringen har ikke medført noen skader, opplyser operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

Alle nødetater rykket ut til et område ved Jølsen gård i Lillestrøm. Foto: Skjermdump fra Googlemap

Ifølge en tipser var så mange som 20 utrykningskjøretøy på vei i retning Jølsenveien på Åkrene i gamle Fet.





