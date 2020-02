Skolebyråden i Bergen går av

– Jeg har i dag meddelt byrådsleder Roger Valhammer at jeg går av som byråd. Jeg går av fordi jeg vil at Arbeiderpartiet skal lede byen vår, sa hun til pressen.

Engø understreket at avgjørelsen er hennes egen, og at hun ikke har blitt «kastet under bussen» av byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Bakgrunnen for Engøs avgang er den såkalte Vigilo-saken, der det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Viglio som brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Gikk inn for mistillit

Torsdag varslet Høyre, Frp, FNB og SV mistillit mot skolebyråden. Da satte Valhammer hardt mot hardt og varslet kabinettsspørsmål.

Når Engø nå trekker seg, kan mindretallsbyrådet bestående av KrF, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet fortsette ved makten fordi mistillitsforslaget mot Engø formelt ikke blir fremmet, ifølge Bergensavisen.

Byrådsleder Valhammer, som også deltok på pressekonferansen, uttrykte skuffelse over Engøs valg om å trekke seg som skolebyråd, og han sa at Engø hadde vært den rette til å gjøre opprydningsjobben.

– Ikke saklig grunn til mistillit

– Jeg beklager sterkt at Engø i dag følte seg tvunget til å trekke seg, men hennes bestemthet og begrunnelse gjør at jeg må respektere den avgjørelsen, sa Valhammer på pressekonferansen.

Byrådslederen gjentok også sitt budskap om at det ikke er saklig grunn for mistillit mot Engø.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som blir ny skolebyråd.