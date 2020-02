To menn tiltalt etter skyteepisode i 2017

Mandag møtte de to i tingretten.

Den ene av dem, en mann i slutten av 20-årene, er tiltalt for å ha hatt en ladd revolver på gata i Sørkedalsveien og for å ha avfyrt to skudd med våpenet. Han er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika, våpen og ammunisjon ulovlig.

En mann i midten av 30-årene er tiltalt for å ha hatt med en kniv og en ladd revolver i oppgangen i et leilighetsbygg i Sørkedalsveien, samt ute på gata. Han avfyrte ifølge tiltalen minst ett skudd med revolveren.