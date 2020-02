BankID-trøbbel for Telenor-kunder

– BankID på mobil er utilgjengelig for Telenor-kundene for øyeblikket. Vi beklager ubeleiligheten dette medfører, og vi skal rette feilen så raskt vi kan, skriver BankID om status på sine egne nettsider.

Tjenesten har vært nede fra rundt klokka 10.30, men bruk og innlogginger har også feilet for noen kunder tidligere mandag formiddag. Feilen ligger hos Telenor, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NTB.

– Feilen ligger hos oss. Vi må bare beklage til kundene som er rammet. Vi jobber med å søke etter feilen. Forhåpentligvis vil det være mulig å rette i løpet av noe tid, men det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, sier han.

Også i forrige uke var det BankID-trøbbel på mobil for Telenor-kunder og andre.

– Vi har teknikere som jobber med å finne ut av hvorfor dette skjer med jevne mellomrom, men det er dessverre sånn at plattformen ikke er så stabil som vi skulle ønske. Vi forstår at det er ugunstig for kundene, sier Line videre.