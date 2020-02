Basketstjernen Kobe Bryant minnes

Reaksjonene har strømmet inn fra verdensledere og idrettsstjerner etter at basketlegenden Kobe Bryant søndag omkom i en helikopterstyrt, 41 år gammel. Også Grammy-utdelingen i Los Angeles var sterkt preget av Bryants død.

Bryants 13 år gamle datter Gianna var blant de åtte andre om bord. Alle mistet livet.

Prisdryss for Billie Eilish

Billie Eilish (18) vant de fire mest prestisjetunge kategoriene under Grammy-utdelingen i Los Angeles søndag. I tillegg til årets låt og årets låtinnspilling for «Bad Guy» vant hun også prisen for beste nykommer og årets album.

Den norske lydteknikeren Morten Lindberg sikret seg Grammy-prisen «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux».

80 døde av lungevirus i Kina

Ytterligere 24 personer har dødd av coronaviruset i Kina, opplyser helsemyndighetene i landet. Dermed er antallet døde oppe i 80.

Det samlede antallet smittede er mandag oppe i 2.744, med ytterligere 769 nye tilfeller registrert. Det skal imidlertid ikke være nye dødsfall utenfor provinsen Hubei, der utbruddet startet.

Bolton orientert om tilbakeholding av militærhjelp

President Donald Trump fortalte sikkerhetsrådgiver John Bolton at militærhjelp til Ukraina kun ville komme i bytte mot etterforskning av Joe Biden, skriver New York Times.

Det kommer fram i et utkast av Boltons kommende bok, som avisa har fått tilgang til.

Kleveland med andreplass i X Games

Marcus Kleveland (20) har ikke konkurrert på over ett år på grunn av en kneskade. I øvelsen Knuckle Huck i X Games i Aspen ble det andreplass.

Det gir ingen medalje, men snowboarderen sier til VG at han er mest fornøyd med at kneet holdt. Zeb Powell fra USA vant konkurransen og norske Fridtjof Sæther Tischendorf ble nummer tre.