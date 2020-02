34 evakuert da søppelskur brant i Oslo

Politiet meldte om brannen klokken 3.15, og fem boliger med til sammen 34 personer ble evakuert på grunn av røyken som trakk mot boligene.

– Det var aldri fare for at brannen kunne spre seg til husene, men det var en stund fare for at den kunne spre seg til biler, opplyser oppdragsleder Marius Wam ved politiet i Oslo til NTB like før klokken 5.

Det var et søppelskur i tilknytning til et garasjeanlegg som brant.

– Mye tyder på at brannen har startet i det elektriske anlegget, men det skal de tekniske undersøkelsene klargjøre, sier Wam.

I firetiden ble brannen meldt slukket, og beboerne fikk vende tilbake.