Babcock-sjef sier han forstår kritikken

– Jeg forstår kritikken som har blitt rettet mot oss. Som selskap har vi ikke klart å levere etter den standarden vi ønsker eller i henhold til kontrakt. Det må vi gjøre noe med, sier Hansen til Nordlys.

Babcock tok i juli over driften av alle ambulansefly i Norge. Selskapet har høstet kritikk for ikke å ha levert et godt nok tilbud i Nord-Norge.

– Det er en veldig krevende kontrakt fra oppdragsgiver. Men vi vet hva vi har skrevet under på. Det jobber vi hver dag for å oppfylle, sier Hansen, som ikke vil angi noen dato for når selskapet klarer å levere i henhold til kontrakten.

Totalt leverte Babcock en beredskap på 87,27 prosent i andre halvår i 2019. Luftambulanseberedskapen har vært svekket på grunn av tekniske problem og sykdom, i tillegg har flere ansatte sagt opp på kort varsel, forklarer Babcock-sjefen.

Selskapet har en avtale som kan vare til 2030. En spørreundersøkelse utført for Fagforbundet viser at 71 prosent mener at staten burde ta over driften av luftambulansetjenesten, skrev Klassekampen for halvannen uke siden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at staten skal ta over luftambulansen dersom han blri statsminister etter neste års valg.