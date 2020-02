Mellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag

Vegtrafikksentralen fikk melding om raset klokken 6.40 søndag morgen.

Ingen mennesker eller bygninger ble skadd i raset, men elleve husstander i Sør-Eitran med mellom 15 og 20 personer er isolert, skriver NRK. Veien der raset har gått er eneste vei ut av området.

– Raset skal være rundt 100 meter bredt, sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Vegtrafikksentralen til Adresseavisen.

– Det er ikke gjort i en håndvending å fjerne det, sier han.

Kommunen skriver på sine nettsider at en geolog har vært på rasstedet søndag ettermiddag, og at geologen vil komme tilbake mandag, men det er allerede bestemt at veien vil være stengt også mandag.

Et settefiskanlegg er også isolert etter at raset gikk.

Daglig leder Svein Oluf Øren i Osan settefisk AS sier til Adresseavisen at de har satt opp båt mandag for å få dem som er på helgevakt, ut fra anlegget, og nye arbeidere inn.

– Alt ordner seg, vi kjører båt over fjorden. Det blir nok rundt 20 personer fraktet med båt over mandag morgen, sier Øren.