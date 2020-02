Fjelloverganger stengt i nord på grunn av uvær

Nedbør og kraftig vind preger området, ifølge Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for snø.

Mot søndag kveld ventes det opp mot 50 centimeter snø i deler av Helgeland og Saltfjellet.

Også europavei 12 ved Umbukta er stengt som følge av uværet. Det samme er fylkesvei 813 over Beiarfjellet.

Også i Troms og Finnmark er flere veier stengt på grunn av uvær, blant annet fylkesvei 98 over Itfjordfjellet, fylkesvei 890 over Kongsfjordfjellet, og fylkesvei 891 over Båtsfjordfjellet.