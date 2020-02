Rekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen

I Jens Stoltenbergs (Ap) andre regjering, som varte i åtte år, var det 40 statsråder innom. Det har altså vært seks flere statsråder innom Solberg sin regjering allerede etter bare drøyt seks år, skriver Aftenposten.

Statsminister Erna Solberg forklarer rekorden med to regjeringsutvidelser og det at Frp denne uken gikk ut.

– Det gjør jo at vi får flere utskiftninger i regjeringen. Men styringen av landet blir god og stabil likevel, sier hun til avisen.

Solberg påpeker at det i hennes første periode var færre utskiftninger enn i de fire første årene Stoltenberg ledet den rødgrønne regjeringen.

Statsministeren forsvarer også «døgnfluestatsrådpostene», stillinger som noen bare har hatt en kort periode. Det har for eksempel vært EØS- og EU-minister, samfunnssikkerhetsminister eller eldre- og folkehelseminister. Solberg mener det fortsatt er et godt grep å la noen statsråder ha et spesielt ansvar en kort periode.

Ifølge Aftenpostens opptelling hadde Gro Harlem Brundtlands (Ap) tredje regjering, som satt i seks år, 32 statsråder innom. Einar Gerhardsens (H) tredje regjering, som satt i åtte år, hadde 31 statsråder. Det samme tallet gjaldt Odvar Nordlis (Ap) regjering som satt i fem år. Per Bortens (Sp) regjering, som satt i fem og et halvt år, hadde 21 statsråder innom.