Reineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein

– Dette må løses raskt og effektivt. Enten må ulven flyttes igjen, eller så må den avlives. Vi kommer til å søke om fellingstillatelse, sier leder i Rendalen Renselskap Jo Inge Haugseth til NRK.

I november i fjor ble ulven flyttet rundt 30 mil fra Engerdal til Kongsvinger med helikopter for å hindre at ulven felles i lisensfellingen som pågår utenfor ulvesonen. Grunnen var at ulven ansees som genetisk viktig fordi den bærer gener fra den finsk-russiske ulvebestanden.

Tidligere denne uken meldte Miljødirektoratet at ulven er tilbake i området ved Rendalen og Engerdal, ikke langt unna reinbeiteområdene.

De siste dagene er det samtidig dokumentert at tre rein er tatt av ulv i området. Overfor NRK bekrefter seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet at ulven befinner seg i området der reinen er funnet, men de kan ikke slå fast at det er den genetisk viktige ulven som har tatt reinen.

Jo Inge Haugseth i Rendalen Renselskap, som har rundt 1.000 rein i området der ulven befinner seg, tror det er den genetisk viktige ulven som har vært på ferde.

Hanssen i Miljødirektoratet kan foreløpig ikke si hva de vil foreta seg i saken.

– Vi følger situasjonen fortløpende, og vurderer løpende flere tiltak. Å flytte ulven på nytt kan være et tiltak som kan bli aktuelt, sier hun.

Les også: Ulv død etter påkjørsel