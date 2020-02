Kinesisk nyttår

Lørdag tar Kina farvel med grisens år og går inn i rottas år. Nyttårsfeiringen er årets største høytid i Kina og strekker seg over hele 40 dager.

Oppkjøringen til nyttårsfeiringen i Kina, der flere hundre millioner mennesker årlig reiser hjem på ferie, har vært preget av frykt for et nytt dødelig lungevirus.

Forsvarets første dag i riksrettssaken mot Trump

President Donald Trumps forsvarere starter sin prosedyre i riksrettssaken som gjør at Senatet samles på en lørdag, noe som er svært sjelden.

Under aktoratets siste dag fortsatte Demokratene å fremholde at Trump presset Ukraina til å iverksette en politisk etterforskning av Joe Biden, angivelig for å påvirke valget i 2020 til sin egen fordel.

Norge møter Slovenia

De norske håndballgutta tapte EM-krigen mot Kroatia med 28-29 fredag. Lørdag spiller de bronsekamp mot Slovenia lørdag.

Norge har tapt to VM-finaler de siste årene og blitt nummer fire og seks i EM. Kampen starter klokken 18.30.

KrF holder landskonferanse

KrF holder landskonferanse. Partileder Kjell Ingolf Ropstad taler klokken 11.00 lørdag. Han vil komme inn på den aktuelle politiske situasjonen og løfte fram KrFs viktigste saker.

Natur og Ungdom har på forhånd varslet iskant-aksjon utenfor landskonferansen. Demonstrantene får møte Ropstad.

Ett år siden demning brast i Brasil

Minst 259 mennesker mistet livet som følge av katastrofen ved Brumadinho-demningen i delstaten Minas Gerais.

Katastrofen i fjor førte til at myndighetene innførte forbud mot visse typer slamdemninger og ordre om at de må stenges og fjernes innen august 2021.