Mann dømt for grov vold mot sin kone

Ifølge dommen kunne straffen ha vært satt til fengsel mellom tre og et halvt år og fire år, men for lang saksbehandlingstid gjorde at mannen fikk strafferabatt, skriver Adresseavisen.

Aktor la ned påstand om fengsel i fire år. Mannen fikk dermed ett år til et og et halvt år strafferabatt. Politiet brukte tre år på å etterforske saken, skriver avisen.

Mannen var tiltalt for grov og gjentatt mishandling av sin kone gjennom åtte år. Et av kvinnens barn var vitne til flere av voldsepisodene.

I dommen heter det at retten finner det bevist ut over tvil at han gjennom hele ekteskapet har utsatt kona og barnet for et «regime» preget av vold og trusler.

Mannen er også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen og 75.000 kroner til ett av kvinnens barn.

Da saken gikk for retten, la mannens forsvarer ned påstand om at han måtte frifinnes. Mannen har to uker på å eventuelt anke dommen, skriver Adresseavisen.