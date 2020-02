VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken

Ifølge VGs opplysninger skal Hagen-ekteparet ha hatt en reservenøkkel til huset i garasjen, og Tom Hagen skal ha forklart politiet at denne nøkkelen var borte etter at kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.

Ifølge avisa var det ikke noen tegn til at inngangsdøra var brutt opp da Hagen forsvant. Politiet bekrefter at de kjenner til at det skal ha blitt oppbevart nøkler utendørs.

– Vi har ikke uttalt oss om våre vurderinger av om dette er interessant for etterforskningen eller ikke, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Uoppklart drap



Forsvinningssaken i Lørenskog er nå formelt erklært som et uoppklart drap. I politiets registre står Anne-Elisabeth Hagen oppført som drept 31. oktober 2018.

– Vi vet ikke noe eksakt tidspunkt ennå. Det er derfor naturlig å sette datoen til den dagen hun ble meldt savnet, har Brøske uttalt til NRK.

Politiet sier at det er naturlig å overføre saken til statistikken over uoppklarte drap ettersom politiets hovedhypotese er at 68-åringen ble drept.

Klarsignal for dusør



Politiet har ikke lenger betenkeligheter med at familien til Hagen skal bruke dusør for å få opplysninger. De har tidligere frarådet dette, men spørsmålet var på nytt tema i et møte familien hadde med politiet før jul i fjor.

– Etter politiets oppfatning er det noen betenkeligheter når det gjelder å utbetale dusør, og vi har vært rådgiver overfor familien vedrørende dette. Dusør har på nytt vært tema, og vi har gjort nye konkrete vurderinger. Slik saken står nå, har politiet ikke innvendinger til at familien eventuelt velger å bruke dusør som et mulig virkemiddel, sier Brøske til Nettavisen.

Brøske sier at motforestillingene ved å utlove en dusør blant annet går på hvilke motiv personer kan ha og hvor troverdig opplysningene er.