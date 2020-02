Kraftig jordskjelv i Tyrkia

Skjelvet inntraff like før klokka 21 lokal tid, var kun 6,7 kilometer dypt og hadde sitt episenter nær byen Sivrice i Elazig-provinsen, 780 kilometer sørøst for Ankara, opplyser tyrkiske nød- og katastrofemyndigheter.

Verst rammet er byen Elazig, som ligger 30 kilometer nord for Sivrice. Her har flere bygninger rast sammen, opplyser Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu.

Det pågår et intenst redningsarbeid for å hente ut mennesker som er innesperret i ruinene. Hittil er 14 mennesker bekreftet omkomne mens over 300 er skadd. Hvor mange som er savnet, er foreløpig ikke kjent.

– Skremmende

– Det var svært skremmende, møbler falt over oss og vi løp ut, forteller 47 år gamle Melahat Can, som bor i Elazig.

– De neste dagene kommer vi til å tilbringe på en bondegård utenfor byen, sier hun.

Telefonforbindelsen i området er brutt, og det meldes om flere mindre etterskjelv.

Merket i flere land

Det kraftige jordskjelvet ble også kjent i Syria, Libanon, Israel, Georgia og Armenia, men det er ikke meldt om materielle ødeleggelser eller personskader i disse landene.

Kraftige jordskjelv er ikke uvanlig i Tyrkia. I 1999 omkom 17.000 mennesker da et skjelv som ble målt til 7,4 rammet Izmit-området vest i landet, blant dem rundt 1.000 i landets økonomiske hovedstad Istanbul.

I september ble Istanbul, der det bor 15 millioner mennesker, rammet av et skjelv målt til 5,7, men dette forårsaket ikke skader.