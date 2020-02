Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom

– Dette er siste utvei. Vi har prøvd å stenge ned litt mellom avgangene for å spare inn noen timer, men vi kom til kort, sier vakthavende i flytårnet i Mo i Rana, Hans Martin Valrygg, til NRK.

Når to av fire er borte med sykdom, er det umulig å holde flyplassen åpen uten å gå på akkord med Arbeidsmiljøloven.

Valrygg sier at dette er første gang de har kommet i en slik situasjon.

– Vi som står igjen, er såpass overarbeidet fra tidligere i uka. Vi må holde oss innenfor Arbeidsmiljøloven, sier han til NRK.

Det er kun Widerøe som flyr til og fra flyplassen i Mo i Rana i Nordland. Lørdag innstilles en ankomst og en avgang, mens det søndag er fire avganger og en ankomst som må innstilles ved flyplassen.

– Dette er beklagelig overfor våre passasjerer som blir lidende, men når situasjonen har oppstått har vi gjort vårt beste for å booke om passasjerer til andre flyginger. sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Hun understreker at Widerøe ikke dekker kostnader for hoteller eller bakketransport, og at berørte kunder må kontakte sitt forsikringsselskap eller Avinor om dette.

– Det er leit når slike ting oppstår, og vi vet at noen ikke vil komme fram i tide på grunn av denne situasjonen, sier Solli.