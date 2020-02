Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes

Ifølge den finske rikskringkasteren YLE var de to kineserne, som er far og sønn, først i Oslo før de dro til Kirkenes. Derfra skal de ha reist videre til Finland via vei, altså med bil eller buss.

De to oppsøkte lege i byen Ivalo med influensasymptomer. Det ble tatt prøver som er sendt til Helsingfors for analyse, og svar på prøvene ventes å komme fredag kveld eller lørdag morgen.